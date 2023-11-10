В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивую ачму из лаваша на сковороде.

Ачма – один из самых вкусных пирогов в грузинской кухне, но он очень жирный. "Мастер Шеф" Литвинова предложила собственный рецепт - менее калорийный, но не менее вкусный. Кроме того, для него не нужно будет возиться с тестом – мы используем лаваш.

"Готовится очень быстро и еще и на сковороде. Он получается очень вкусным, и если не съедите за один раз, то можете разогревать на следующий день, тоже очень вкусно!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на сковороду диаметром 28 см):

лаваш – 350-400 г

творог жирностью 5-9% – 200 г

сулугуни или моцарелла – 200 г

растопленное сливочное масло – 50 г

Для заливки:

4 яйца

200 мл молока

1/3 ч.л. соли

Смешиваем творог с натертым сулугуни.

Готовим заливку, смешивая яйца с молоком и солью.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова обмакивает лаваш в заливку и выкладывает в смазанную растопленным маслом сковороду как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Сверху выкладываем 1/3 сырной смеси и смазываем растопленным маслом. Выкладываем так три слоя.

Накрываем крышкой и выпекаем пирог на самом маленьком огне 20 минут. После этого кладем сверху лист пергамента, накрываем крышкой, переворачиваем ачму и кладем ее выпекаться с другой стороны, пергаментом вниз, еще 10 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.