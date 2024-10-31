Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как можно приготовить домашнюю моцареллу за 30 минут - быстрый и вкусный рецепт.

Своим рецептом экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем youtube-канале.

Так, время приготовления домашней моцареллы: до 30 мин Порции: 6-8, Сложность: легко.

"Это неистово вкусный и полезный продукт, который, как не странно, можно сделать самому! Так вот, я выполняю своё обещание! Вперед!", - сообщила Мартынова.

Ингредиенты для приготовления домашней моцареллы за 30 минут:

Молоко домашнее непастеризованное 3 литра

Уксус столовый 9% 6-8 столовых ложек.

Соль нужна для рассола.

Выход из 3 литра молока - 370 грамм.

Сразу на старте давайте договоримся что вы не используйте пастеризованное молоко из магазина, или молоко после заморозки, которое кипятили.

Только свежайшее домашне коровье молоко и только из него может получиться моцарелла. Если вы нарушаете это правило, увы - это провал, у вас получится творог, получится все, что угодно, но только не сыр моцарелла.

"Я проверяла множество раз и я испортила огромное количество литров молока, пока не вывела вот эту идеальную технологию по которой сыр точно получается", - сообщила Литвонова.

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