Авторка кулінарної книги "Твої найкращі рецепти", популярна фудблогерка Тетяна Юшина показала, як приготувати смачну ікру з зелених помідорів.
Кулінар відзначила, що квашені або мариновані зелені помідори йдуть дуже погано, коли у вас є заготовані стиглі червоні томати, а от ікру з зелених помідорів ви точно зʼїсте.
Ікра готується дуже просто, без додавання оцту, але дуже добре зберігається і виходить неймовірно смачною.
"До сніданку, на хліб до супу, до будь-якої вечері, коли гості прийшли - її також не соромно на стіл поставити", – радить блогерка.
Для приготування ікри з зелених помідорів нам знадобляться:
- зелені помідори - 1 кг
- цибуля ріпчаста - 250 г
- морква - 250 г
- солодкий перець - 500 г
- сіль - за смаком
- гострий перець - за смаком
- трішки олії для смаження
Зелені помідори, цибулю, солодкий перець та моркву дрібно нарізаємо. Або моркву можна натерти на крупній тертці.
На розігрітій пательні з невеликою кількістю олії починаємо смажити цибулю. Далі додаємо поркву та перець. Слідом додаємо зелені помідори та перемішуємо.
Додаємо сіль і, за бажанням, трохи гострого перцю, з ним ікра виходить іще смачнішою. Тушкуємо овочі до випаровування рідини. Куштуємо закуску, за необхідності додаємо трохи цукру.
Готову ікру з зелених помідорів розкладаємо в стерилізовані банки та герметично закриваємо, або ж просто зберігаємо в холодильнику.
"Це дуже смачно! Обов’язково спробуйте!", – наголосила кулінар.
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