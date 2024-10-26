Цей рецепт овочевої ікри – найкращий варіант утилізації зелених помідорів та перцю, які не достигли до настання холодів.

Авторка кулінарної книги "Твої найкращі рецепти", популярна фудблогерка Тетяна Юшина показала, як приготувати смачну ікру з зелених помідорів.

Кулінар відзначила, що квашені або мариновані зелені помідори йдуть дуже погано, коли у вас є заготовані стиглі червоні томати, а от ікру з зелених помідорів ви точно зʼїсте.

Ікра готується дуже просто, без додавання оцту, але дуже добре зберігається і виходить неймовірно смачною.

"До сніданку, на хліб до супу, до будь-якої вечері, коли гості прийшли - її також не соромно на стіл поставити", – радить блогерка.

Для приготування ікри з зелених помідорів нам знадобляться:

зелені помідори - 1 кг

цибуля ріпчаста - 250 г

морква - 250 г

солодкий перець - 500 г

сіль - за смаком

гострий перець - за смаком

трішки олії для смаження

Зелені помідори, цибулю, солодкий перець та моркву дрібно нарізаємо. Або моркву можна натерти на крупній тертці.

На розігрітій пательні з невеликою кількістю олії починаємо смажити цибулю. Далі додаємо поркву та перець. Слідом додаємо зелені помідори та перемішуємо.

Додаємо сіль і, за бажанням, трохи гострого перцю, з ним ікра виходить іще смачнішою. Тушкуємо овочі до випаровування рідини. Куштуємо закуску, за необхідності додаємо трохи цукру.

Готову ікру з зелених помідорів розкладаємо в стерилізовані банки та герметично закриваємо, або ж просто зберігаємо в холодильнику.

"Це дуже смачно! Обов’язково спробуйте!", – наголосила кулінар.

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