Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусную икру из зеленых помидоров.
Кулинар отметила, что квашеные или маринованные зеленые помидоры идут очень плохо, когда у вас есть заготовленные спелые красные томаты, а вот икру из зеленых помидоров вы точно съедите.
Икра готовится очень просто, без добавления уксуса, но очень хорошо хранится и получается невероятно вкусной.
"К завтраку, на хлеб к супу, к любому ужину, когда гости пришли - ее тоже не стыдно на стол поставить", - советует блогереа.
Для приготовления икры из зеленых помидоров нам понадобятся:
- зеленые помидоры – 1 кг
- лук репчатый – 250 г
- морква - 250 г
- сладкий перец – 500 г
- соль – по вкусу
- острый перец – по вкусу
- немного растительного масла для жарки
Зеленые помидоры, лук, перец и морковь мелко нарезаем. Или морковь можно натереть на крупной терке.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла начинаем жарить лук. Далее добавляем поркву и перец. Затем добавляем зеленые помидоры и перемешиваем.
Добавляем соль и, по желанию, немного острого перца, с ним икра получается еще вкуснее. Тушим овощи до испарения жидкости. Пробуем закуску, при необходимости добавляем немного сахара.
Готовую икру из зеленых помидоров раскладываем в стерилизованные банки и герметично закрываем, или просто храним в холодильнике.
"Это очень вкусно! Обязательно попробуйте!" - подчеркнула кулинар.
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.