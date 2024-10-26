Этот рецепт овощной икры – лучший вариант утилизации зеленых помидоров и перца, которые не доспели до наступления холодов.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусную икру из зеленых помидоров.

Кулинар отметила, что квашеные или маринованные зеленые помидоры идут очень плохо, когда у вас есть заготовленные спелые красные томаты, а вот икру из зеленых помидоров вы точно съедите.

Икра готовится очень просто, без добавления уксуса, но очень хорошо хранится и получается невероятно вкусной.

"К завтраку, на хлеб к супу, к любому ужину, когда гости пришли - ее тоже не стыдно на стол поставить", - советует блогереа.

Для приготовления икры из зеленых помидоров нам понадобятся:

зеленые помидоры – 1 кг

лук репчатый – 250 г

морква - 250 г

сладкий перец – 500 г

соль – по вкусу

острый перец – по вкусу

немного растительного масла для жарки

Зеленые помидоры, лук, перец и морковь мелко нарезаем. Или морковь можно натереть на крупной терке.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла начинаем жарить лук. Далее добавляем поркву и перец. Затем добавляем зеленые помидоры и перемешиваем.

Добавляем соль и, по желанию, немного острого перца, с ним икра получается еще вкуснее. Тушим овощи до испарения жидкости. Пробуем закуску, при необходимости добавляем немного сахара.

Готовую икру из зеленых помидоров раскладываем в стерилизованные банки и герметично закрываем, или просто храним в холодильнике.

"Это очень вкусно! Обязательно попробуйте!" - подчеркнула кулинар.

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