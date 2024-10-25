Ось швидкий і ефективний спосіб приготувати квасолю, що рятує від необхідності доводити до кипіння велику каструлю води або зливати воду з овочів.

Промийте квасолю безпосередньо перед приготуванням, не мийте свіжий овоч до самого приготування, але якщо ви це зробили, видаліть якомога більше вологи.

Як швидко приготувати квасолю?

Швидка та легка спаржева квасоля – це простий спосіб приготувати улюблений овоч. Хрумка, багата на антиоксиданти зелена квасоля стає хрумкою і ніжною, а потім просто приправляється.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися наші експертні поради, у тому числі про те, як переконатися, що ваша зелена квасоля не стане м'якою або жорсткою.

Ви можете легко уникнути жорсткої, недовареної або розвареної, перевареної квасолі, перевіряючи її під час приготування. Коли вона стане хрусткою та ніжною, вона готова і готова до додавання олії.

Як швидко приготувати квасолю в домашніх умовах:

Покладіть спаржеву квасолю у велику сковороду і залийте 1/4 склянки води.

Доведіть воду до кипіння на сильному вогні. Як тільки вода закипить, накрийте кришкою каструлю і готуйте спаржеву квасолю 3 хвилини.

Відкрийте каструлю і додайте олію. Готуйте квасолю 1 хвилину або поки вода не випарується, а квасоля не стане хрустко-ніжною.

Посипте квасолю сіллю і перцем.

Джерело: eatingwell .

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