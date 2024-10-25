Вот быстрый и эффективный способ приготовить спаржевую фасоль, избавляющий от необходимости доводить до кипения большую кастрюлю воды или сливать воду с овощей.

Промойте спаржевую фасоль непосредственно перед приготовлением, не мойте свежий овощ до самого приготовления, но если вы это сделали, удалите как можно больше влаги.

Как быстро приготовить спаржевую фасоль?

Быстрая и легкая спаржевая фасоль — это простой способ приготовить любимый овощ. Хрустящая, богатая антиоксидантами зеленая фасоль становится хрустящей и нежной, а затем просто приправляется.

Продолжайте читать, чтобы узнать наши экспертные советы, в том числе о том, как убедиться, что ваша зеленая спаржевая фасоль не станет мягкой или жесткой.

Вы можете легко избежать жесткой, недоваренной или разваренной, переваренной спаржевой фасоли, проверяя ее во время приготовления. Когда она станет хрустящей и нежной, она готова и готова к добавлению масла.

Как быстро приготовить спаржевую фасоль в домашних условиях:

Положите спаржевая фасоль в большую сковороду и залейте 1/4 стакана воды.

Доведите воду до кипения на сильном огне. Как только вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и готовьте спаржевую фасоль 3 минуты.

Откройте кастрюлю и добавьте масло. Готовьте спаржевую фасоль 1 минуту или пока вода не испарится, а фасоль не станет хрустяще-нежной.

Посыпьте спаржевую фасоль солью и перцем.

Источник: eatingwell.

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