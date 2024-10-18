На початку наступного року Інтернет для деяких абонентів може подорожчати ще більше.

Провайдери підвищують ціни на тарифні пакети, щоб компенсувати зростання податків, спричинене зміною системи оподаткування - ще одне зростання тарифів може чекати українців.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів член правління Інтернет-асоціації України Олександр Арутюнян.

На початку наступного року Інтернет для деяких абонентів може подорожчати ще більше. Це пов'язано з тим, що провайдерів, які раніше працювали на спрощеній системі оподаткування, з 1 жовтня перевели на загальну систему. Внаслідок цього їм доведеться сплачувати вищі податки та наймати додаткових фахівців для ведення бухгалтерії.

"Оскільки скасування спрощеної системи все ж відбулося (на нашу думку в незаконний спосіб), відповідно провайдери підняли вартість своїх тарифних пакетів. І це тільки перший крок. Провайдер не може підіймати тарифи на всю суму своїх витрат. Другий крок буде на початку наступного року, тоді для деякої кількості абонентів інтернет знову подорожчає", – пояснив Арутюнян.

Варто зазначити, що з серпня по жовтень 2024 року 487 операторів інтернет-зв'язку призупинили свою діяльність через заборону на використання спрощеної системи оподаткування.

Перед зміною податкового режиму кількість інтернет-провайдерів складала близько 3 500. За даними НКЕК, у першому півріччі послуги доступу до фіксованої мережі інтернет надали 3 443 оператори.

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