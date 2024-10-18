В начале следующего года Интернет для некоторых абонентов может подорожать еще больше.

Провайдеры повышают цены на тарифные пакеты, чтобы компенсировать рост налогов, вызванный изменением системы налогообложения – еще один рост тарифов может ожидать украинцев.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Арутюнян.

В начале следующего года Интернет для некоторых абонентов может подорожать еще больше. Это связано с тем, что провайдеры, ранее работавшие на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября переведены на общую систему. В результате им придется платить более высокие налоги и нанимать дополнительных специалистов для ведения бухгалтерии.

"Поскольку отмена упрощенной системы все же произошла (по нашему мнению незаконным способом), соответственно провайдеры подняли стоимость своих тарифных пакетов. И это только первый шаг. Провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов. Второй шаг будет в начале следующего года, тогда для некоторого количества абонентов интернет снова подорожает», – объяснил Арутюнян.

Стоит отметить, что с августа по октябрь 2024 487 операторов интернет-связи приостановили свою деятельность из-за запрета на использование упрощенной системы налогообложения.

Перед изменением налогового режима количество интернет-провайдеров составляло около 3500. По данным НКЭК, в первом полугодии услуги доступа к фиксированной сети интернет предоставили 3443 оператора.

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