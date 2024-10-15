Залишається силою мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, але підвищення не стосується електроенергії та послуг ЖЕКу.

Під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення - водночас цей мораторій не поширюється на тарифи на електроенергію, холодну воду та інші комунальні послуги.

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Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, в Україні заборонено встановлювати тарифи на газ для населення вище рівня, який діяв у лютому 2022 року.

Державна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,4 мільйона споживачів і контролює понад 98% ринку. Наразі ціна для населення становить 7,96 гривні за кубометр, тоді як інші постачальники пропонують ціни в діапазоні від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Також залишається в силі мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду та опалення. "Нафтогаз" продає газ для виробників тепла населенню за ціною 7,42 гривні за кубометр.

Національний банк України прогнозує, що тарифи на послуги ЖКГ (газ, опалення, гарячу воду) залишаться незмінними протягом 2024 року. Проте складна ситуація в енергетичному секторі та бюджеті країни може призвести до поступового коригування тарифів у майбутньому. Очікується, що з 2025 року почнеться їхнє приведення до економічно обґрунтованих рівнів.

Влада також зазначила в Меморандумі з МВФ про можливість поступового підвищення комунальних тарифів для населення, коли це стане можливим.

За даними Держстату, у вересні 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 18,7% у порівнянні з вереснем минулого року, що значно перевищує загальну інфляцію в 8,6%. Основним фактором стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%. Також зросли тарифи на утримання та ремонт житла (на 4,4%), прибирання сміття (на 5,1%) та управління багатоквартирними будинками (на 9,8%).

Нагадаємо, що минулого року уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс до 4,32 грн/кВт-год. Діючий тариф дійсний до 1 травня 2025 року. Взимку електрику використовують частіше, тому й платити доведеться більше.

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