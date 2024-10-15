Остается в силе мораторий на повышение тарифов на горячую воду и отопление, но повышение не касается электроенергии и услуг ЖЭКА.

Во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление - в то же время мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и другие коммунальные услуги.

СМИ рассказали, как украинцы будут платить коммунальные услуги зимой 2024 года.

Согласно принятому Верховной Радой закону, в Украине запрещено устанавливать тарифы на газ для населения выше уровня, действовавшего в феврале 2022 года.

Государственная компания "Нефтегаз Украины" обеспечивает газом 12,4 миллиона потребителей и контролирует более 98% рынка. В настоящее время цена для населения составляет 7,96 гривны за кубометр, в то время как другие поставщики предлагают цены в диапазоне от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Также остается в силе мораторий на повышение тарифов на горячую воду и отопление. "Нефтегаз" продает газ для производителей тепла населению по цене 7,42 гривны за кубометр.

Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на услуги ЖКХ (газ, отопление, горячую воду) останутся неизменными в течение 2024 года. Однако сложная ситуация в энергетическом секторе и бюджете страны может привести к постепенной корректировке тарифов в будущем. Ожидается, что с 2025 года начнется их приведение в экономически обоснованные уровни.

Власти также отметили в Меморандуме с МВФ о возможности постепенного повышения коммунальных тарифов для населения, когда это станет возможным.

По данным Госстата, в сентябре 2024 г. тарифы на коммунальные услуги выросли на 18,7% по сравнению с сентябрем прошлого года, что значительно превышает общую инфляцию в 8,6%. Основным фактором явилось повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%. Также выросли тарифы на содержание и ремонт жилья (на 4,4%), уборку мусора (на 5,1%) и управление многоквартирными домами (на 9,8%).

Напомним, что в прошлом году правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос до 4,32 грн/кВт-ч. Действующий тариф действителен до 1 мая 2025 года. Зимой электричество используют чаще, потому и платить придется больше.

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