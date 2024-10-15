Вибір типу пенсії будь-який українець робить самостійно, зазвичай орієнтуючись на більший розмір виплат того чи іншого пенсійного виду виплат.

Пенсійний фонд України роз'яснив для певних категорій українських пенсіонерів, чи є доцільним переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» людина, яка має право на різні види пенсій.

Вибір типу пенсії будь-який українець робить самостійно, зазвичай орієнтуючись на більший розмір виплат того чи іншого пенсійного виду виплат.

Однак варто враховувати деякі нюанси, які впливають на обчислення різних видів пенсій. Наприклад, пенсія по інвалідності II групи становить 90% від пенсії за віком. Для розрахунку пенсії за віком до страхового стажу додається період з моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Якщо інвалідність була встановлена в молодому віці, цей додатковий стаж може бути значним, що робить перехід на пенсію за віком не завжди вигідним.

Питання переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком актуальне для тих, хто продовжував працювати після призначення пенсії. Якщо пенсіонер набув не менше 24 місяців страхового стажу, він може скористатися правилами обчислення пенсії, які враховують середню заробітну плату за три роки, що передують року звернення за переходом на пенсію за віком.

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