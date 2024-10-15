Выбор типа пенсии любой украинец производит самостоятельно, обычно ориентируясь на больший размер выплат того или иного пенсионного вида выплат.

Пенсионный фонд Украины разъяснил для определенных категорий украинских пенсионеров, целесообразно ли переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» человек, имеющий право на разные виды пенсий.

Выбор типа пенсии любой украинец производит самостоятельно, обычно ориентируясь на больший размер выплат того или иного пенсионного вида выплат.

Однако следует учитывать некоторые нюансы, влияющие на исчисление разных видов пенсий. К примеру, пенсия по инвалидности II группы составляет 90% от пенсии по возрасту. Для расчета пенсии по возрасту в страховой стаж прилагается период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет.

Если инвалидность была установлена ​​в молодом возрасте, то этот дополнительный стаж может быть значительным, что делает переход на пенсию по возрасту не всегда выгодным.

Вопрос перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту актуален для тех, кто продолжал работать после назначения пенсии. Если пенсионер получил не менее 24 месяцев страхового стажа, он может воспользоваться правилами исчисления пенсии, учитывающими среднюю заработную плату за три года, предшествующие году обращения за переходом на пенсию по возрасту.

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