Це відхилення пов’язане, перш за все, зі стрімким зростанням продовольчої інфляції через обмежену пропозицію певних продуктів.

Темпи зростання цін на послуги та товари в Україні перевищили прогнози Національного банку, наведені в Інфляційному звіті за липень 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Це відхилення пов’язане, перш за все, зі стрімким зростанням продовольчої інфляції через обмежену пропозицію певних продуктів. Також посилився фундаментальний інфляційний тиск: базова інфляція у вересні зросла до 7,3% порівняно з 6,5% у серпні.

Динаміка зростання цін зумовлюється подорожчанням оброблених продуктів харчування, що викликане зростанням вартості продовольчої сировини, а також підвищенням виробничих витрат, зокрема на енергоносії та оплату праці. На ціновий тиск також вплинуло послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилося до 7,1% річних. Спекотна погода без дощів негативно позначилася на врожайності та якості багатьох овочів і фруктів, що зменшило їх пропозицію. Зокрема, швидше дорожчали овочі борщового набору та помідори, а також залишалися високими темпи зростання цін на огірки.

Подорожчання сировини та зростання виробничих витрат вплинули на ціни на борошно та крупи. Вартість молока зросла через обмежену пропозицію при високому попиті з боку молокопереробних підприємств та активізації експорту.

Ціни на курятину відновили зростання, тоді як свинина продовжувала дешевшати. Ціни на цукор та яйця знижувалися завдяки високій пропозиції. Зростання адміністративно регульованих цін незначно прискорилося до 14,0% річних.

Тютюнові вироби дорожчали стрімкіше, зокрема через боротьбу з тіньовою продукцією, тоді як ціни на алкогольні напої знижувалися повільніше, ймовірно, через підвищення окремих акцизів.

Прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, що може бути наслідком курсових коливань і зростання захворюваності. Водночас інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

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