Банки мають право не приймати деякі купюри гривні на законних підставах - зокрема, чинні правила дозволяють відмовлятися від прийому зіпсованих банкнот.

Про це повідомили в НБУ.

Йдеться, зокрема, про купюри, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами, площа яких під час приймання та обробки може виявитися меншою за 55% початкової площі банкноти. Також:

Якщо пошкодження двох чи більше банкнот призвело до їх склеювання, власникам не рекомендується самостійно розривати цю групу.

Банкноти, забруднені хімічними або радіоактивними речовинами, а також токсичними органічними сполуками, що можуть негативно вплинути на здоров'я людини.

Територіальні підрозділи Національного банку обмінюють справжні банкноти, забруднені хімічними та радіоактивними речовинами, тільки за наявності документа про проведення дезінфекції та/або дезактивації, наданого відповідною установою або особою, на яку покладені ці функції згідно з українським законодавством.

При цьому зазначено, що якщо пошкоджені купюри гривні "зберегли цілу частину площею не менше 55% від початкової площі", касири банківських установ зобов'язані приймати їх без обмежень. Крім того, підлягають прийому також розірвані чи розрізані дві частини банкноти, якщо:

на них збереглися обидва однакові номери та серія;

загальна площа цих частин становить не менше 55% від початкової площі банкноти.

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