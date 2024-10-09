Банки имеют право не принимать некоторые купюры гривны на законных основаниях – в частности, действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Об этом сообщили в НБУ.

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Речь идет, в частности, о купюрах, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, площадь которых во время приемки и обработки может оказаться менее 55% начальной площади банкноты. Также:

  • Если повреждение двух или более банкнот привело к их склеиванию, владельцам не рекомендуется самостоятельно разрывать эту группу.
  • Банкноты, загрязненные химическими или радиоактивными веществами, а также токсичными органическими соединениями, которые могут негативно отразиться на здоровье человека.

Территориальные подразделения Национального банка обменивают настоящие банкноты, загрязненные химическими и радиоактивными веществами только при наличии документа о проведении дезинфекции и/или дезактивации, предоставленного соответствующим учреждением или лицом, на которое возложены эти функции согласно украинскому законодательству.

НБУ

При этом отмечено, что если поврежденные купюры гривны "сохранили целую часть площадью не менее 55% начальной площади", кассиры банковских учреждений обязаны принимать их без ограничений. Кроме того, подлежат приему также разорванные или разрезанные две части банкноты, если:

  • на них сохранились оба одинаковых номера и серия;
  • общая площадь этих частей составляет не менее 55% начальной площади банкноты.

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