Банки имеют право не принимать некоторые купюры гривны на законных основаниях – в частности, действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Об этом сообщили в НБУ.

Речь идет, в частности, о купюрах, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, площадь которых во время приемки и обработки может оказаться менее 55% начальной площади банкноты. Также:

Если повреждение двух или более банкнот привело к их склеиванию, владельцам не рекомендуется самостоятельно разрывать эту группу.

Банкноты, загрязненные химическими или радиоактивными веществами, а также токсичными органическими соединениями, которые могут негативно отразиться на здоровье человека.

Территориальные подразделения Национального банка обменивают настоящие банкноты, загрязненные химическими и радиоактивными веществами только при наличии документа о проведении дезинфекции и/или дезактивации, предоставленного соответствующим учреждением или лицом, на которое возложены эти функции согласно украинскому законодательству.

При этом отмечено, что если поврежденные купюры гривны "сохранили целую часть площадью не менее 55% начальной площади", кассиры банковских учреждений обязаны принимать их без ограничений. Кроме того, подлежат приему также разорванные или разрезанные две части банкноты, если:

на них сохранились оба одинаковых номера и серия;

общая площадь этих частей составляет не менее 55% начальной площади банкноты.

Последние новости Украины:

Доллар поползет вверх: в бюджет на 2025 год заложили больший курс валют, чем сейчас.



НБУ предупредил украинцев: дальнейшего роста цен не избежать, названы цифры.

Курс валют не будет стоять на месте: в НБУ объявили о планах по гривне.