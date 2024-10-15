Это отклонение связано, прежде всего, с стремительным ростом продовольственной инфляции из-за ограниченного предложения определенных продуктов.

Темпы роста цен на услуги и товары в Украине превысили прогнозы Национального банка, представленные в Инфляционном отчете за июль 2024 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Это отклонение связано, прежде всего, с стремительным ростом продовольственной инфляции из-за ограниченного предложения определенных продуктов. Также усилилось фундаментальное инфляционное давление: базовая инфляция в сентябре выросла до 7,3% по сравнению с 6,5% в августе.

Динамика роста цен обусловлена ​​удорожанием обработанных продуктов питания, что вызвано ростом стоимости продовольственного сырья, а также повышением производственных затрат, в том числе на энергоносители и оплату труда. На ценовое давление также отразилось ослабление обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 7,1% годовых. Жаркая погода без дождей негативно сказалась на урожайности и качестве многих овощей и фруктов, что уменьшило их предложение. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и помидоры, а также высокие темпы роста цен на огурцы.

Удорожание сырья и рост производственных затрат повлияли на цены на муку и крупу. Стоимость молока выросла из-за ограниченного предложения при высоком спросе со стороны молокоперерабатывающих предприятий и активизации экспорта.

Цены на курятину возобновили рост, в то время как свинина продолжала дешеветь. Цены на сахар и яйца снижались из-за высокого предложения. Рост административно регулируемых цен незначительно ускорился до 14,0% годовых.

Табачные изделия дорожали стремительнее, в частности из-за борьбы с теневой продукцией, тогда как цены на алкогольные напитки снижались медленнее, вероятно, из-за повышения отдельных акцизов.

Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, что может являться следствием курсовых колебаний и роста заболеваемости. В то же время, инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Последние новости Украины:

Доллар поползет вверх: в бюджет на 2025 год заложили больший курс валют, чем сейчас.



НБУ предупредил украинцев: дальнейшего роста цен не избежать, названы цифры.

Курс валют не будет стоять на месте: в НБУ объявили о планах по гривне.