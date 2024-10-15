Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентів російської федерації, які займалися онлайн-коригуванням ракетних ударів по Україні.

Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Спецслужба затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь у Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу важливих об'єктів, що дозволяло окупантам в реальному часі відстежувати наслідки атак і коригувати нові або повторні удари.

Основними цілями нападників були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та інші енергогенеруючі підприємства. Згідно зі справою, спершу агенти знаходили "потрібні" об'єкти, а потім встановлювали й замасковували мобільні телефони, які здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів вони під'єднували зовнішні акумулятори.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала діяльність агентів і затримала їх "на гарячому", коли вони встановлювали шпигунський пристрій біля військового об'єкта.

За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидкі заробітки в Телеграм-каналах.

Однак, замість обіцяних грошей з рф, затримані отримали підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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