НБУ контролює курс валют, не допускаючи значних коливань, банкір Сергій Фурса прогнозує курс долара та євро до кінця осені.

НБУ продовжує регулювати валютний курс, запобігаючи значним коливанням - ситуація з курсом валют контролюється, зокрема, завдяки своєчасним інтервенціям регулятора.

Банкір Сергій Фурса зазначив, що буде з курсом валют в листопаді.

Банкір Сергій Фурса заявив, що курс долара та євро до кінця осені залишиться стабільним. Якщо і відбудуться коливання, то вони будуть незначними та малопомітними. Він також підкреслив, що побоювання щодо зростання долара до понад 42 гривні цьогоріч є безпідставними. Значних курсових стрибків у цей період не очікується.

"Я не знаю звідки в населення панічні настрої. Курс останні майже пів року не змінюється", - пояснив він.

Цікаво, що в бюджеті на 2024 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 гривні, а на кінець року – 42,1 гривні.

Варто зазначити, що незважаючи на інфляцію та очікування нового етапу підвищення споживчих цін через зростання податків, загальна ситуація на ринку протягом наступного тижня виглядає оптимістичною. Завдяки заходам НБУ очікується, що рівновага між попитом і пропозицією на валюту залишиться стабільною.

Банкір Лєсовий зазначає, що на наступному тижні ми спостерігатимемо повільне зростання курсових показників. Тренди, як і раніше, змінюватимуться поперемінно.

Джерело: 24 Канал.

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