НБУ контролирует курс валют, не допуская значительных колебаний, банкир Сергей Фурса прогнозирует курс доллара и евро до конца осени.

НБУ продолжает регулировать валютный курс, предотвращая значительные колебания - ситуация с курсом валют контролируется, в частности, благодаря своевременным интервенциям регулятора.

Банкир Сергей Фурса отметил, что будет с курсом валют в ноябре.

Банкир Сергей Фурса заявил, что курс доллара и евро до конца осени останется стабильным. Если и произойдут колебания, они будут незначительными и малозаметными. Он также подчеркнул, что опасения относительно роста доллара до более 42 гривен в этом году безосновательны. Значительных курсовых скачков в этот период не ожидается.

"Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется", – пояснил он.

Интересно, что в бюджете на 2024 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 40,7 гривны, а на конец года – 42,1 гривны.

Следует отметить, что, несмотря на инфляцию и ожидание нового этапа повышения потребительских цен из-за роста налогов, общая ситуация на рынке в течение следующей недели выглядит оптимистичной. Благодаря мерам НБУ ожидается, что равновесие между спросом и предложением на валюту останется стабильным.

Банкир Лесной отмечает, что на следующей неделе мы будем наблюдать медленный рост курсовых показателей. Тренды по-прежнему будут меняться попеременно.

Источник: 24 Канал.

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