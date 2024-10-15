НБУ продолжает регулировать валютный курс, предотвращая значительные колебания - ситуация с курсом валют контролируется, в частности, благодаря своевременным интервенциям регулятора.
Банкир Сергей Фурса отметил, что будет с курсом валют в ноябре.
Банкир Сергей Фурса заявил, что курс доллара и евро до конца осени останется стабильным. Если и произойдут колебания, они будут незначительными и малозаметными. Он также подчеркнул, что опасения относительно роста доллара до более 42 гривен в этом году безосновательны. Значительных курсовых скачков в этот период не ожидается.
"Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется", – пояснил он.
Интересно, что в бюджете на 2024 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 40,7 гривны, а на конец года – 42,1 гривны.
Следует отметить, что, несмотря на инфляцию и ожидание нового этапа повышения потребительских цен из-за роста налогов, общая ситуация на рынке в течение следующей недели выглядит оптимистичной. Благодаря мерам НБУ ожидается, что равновесие между спросом и предложением на валюту останется стабильным.
Банкир Лесной отмечает, что на следующей неделе мы будем наблюдать медленный рост курсовых показателей. Тренды по-прежнему будут меняться попеременно.
Источник: 24 Канал.
Последние новости Украины:
Доллар поползет вверх: в бюджет на 2025 год заложили больший курс валют, чем сейчас.
НБУ предупредил украинцев: дальнейшего роста цен не избежать, названы цифры.
Курс валют не будет стоять на месте: в НБУ объявили о планах по гривне.