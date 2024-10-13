Фінансова політика України залишається стабільною та передбачуваною, незважаючи на існуючі ризики - у Національному банку країни є достатній обсяг валютних резервів.

Про це розповів економіст Тарас Козак та спрогнозував, яким буде курс валют до 2025 року.

"Що стосується курсу на 2025-й, не думаю, що темпи девальвації за рік будуть більші за 10%. Тобто можна прогнозувати курс на рівні 44-46 грн/$", – сказав експерт.

Він зазначив, що стабільність можлива лише за умови відсутності надзвичайних ситуацій, продовження підтримки партнерів, утримання фронту завдяки Силам оборони та нормального функціонування енергетики. У цьому контексті, на його думку, інвестиції в гривневі інструменти стануть більш привабливими для населення, як і в цьому році.

Навіть якщо депозити складуть 12%, після сплати податків вони залишаться прийнятними на фоні девальвації та інфляції.

У доповіді Міжнародного валютного фонду "World Economic Outlook" за квітень 2024 року прогнозується поступове зростання курсу долара до гривні протягом наступних п’яти років:

2024 рік – 41 грн за долар;

2025 рік – 45,8 грн;

2026 рік – 48,6 грн;

2027 рік – 50,4 грн;

2028 рік – 52,1 грн;

2029 рік – 54,1 грн.

Цей прогноз узгоджується з очікуваннями, викладеними в Бюджетній декларації. Проте слід зазначити, що МВФ не завжди точний у своїх оцінках.

Джерело: LIGA.net.

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