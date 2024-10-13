Финансовая политика Украины остается стабильной и предсказуемой, несмотря на существующие риски – у Национального банка страны есть достаточный объем валютных резервов.

Об этом рассказал экономист Тарас Козак и спрогнозировал, каким будет курс валют до 2025 года.

"Что касается курса на 2025-й, не думаю, что темпы девальвации за год будут больше 10%. То есть можно прогнозировать курс на уровне 44-46 грн/$", – сказал эксперт.

Он отметил, что стабильность возможна только при отсутствии чрезвычайных ситуаций, продолжении поддержки партнеров, удержании фронта благодаря Силам обороны и нормальному функционированию энергетики. В этом контексте, по его мнению, инвестиции в гривневые инструменты станут более привлекательными для населения, как и в этом году.

Даже если депозиты составят 12%, после уплаты налогов они останутся приемлемыми на фоне девальвации и инфляции.

В докладе Международного валютного фонда "World Economic Outlook" за апрель 2024 прогнозируется постепенный рост курса доллара к гривне в течение следующих пяти лет:

2024 год – 41 грн за доллар;

2025 год – 45,8 грн;

2026 год – 48,6 грн;

2027 год – 50,4 грн;

2028 год – 52,1 грн;

2029 год – 54,1 грн.

Этот прогноз согласуется с ожиданиями, изложенными в Бюджетной Декларации. Однако следует отметить, что МВФ не всегда точен в своих оценках.

Источник: LIGA.net.

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