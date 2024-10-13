Водночас, подати заявку на отримання грошової допомоги можна і після встановленого терміну.

Українці, які не встигли подати документи для отримання субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років, мають можливість зробити це до 30 листопада.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Документи на субсидії можна приносити і зараз, і до 30 листопада. У такому разі субсидію вам призначать однаково з 1 жовтня", – зазначила вона.

Водночас, подати заявку на отримання субсидії можна і після встановленого терміну. Однак, якщо документи будуть надані після 1 грудня, субсидія буде призначена не з 1 жовтня, а з місяця звернення.

Марчак також зазначила, що для подання документів на субсидію не обов'язково відвідувати Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або філію Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн. З весни 2023 року діє спрощений формат подачі документів.

"Не потрібно навіть подавати декларацію для отримання субсидії. Достатньо надати лише один короткий документ, у якому вказати членів своєї родини, і попросити Пенсійний фонд зібрати всю необхідну інформацію з державних джерел і самостійно розрахувати та призначити субсидію," – пояснила Марчак.

Водночас "зимову" субсидію можуть не надати тим, хто має заборгованість за житлово-комунальні послуги (ЖКП).

"Житлово-комунальна субсидія – це цільовий платіж, як і пільга. Її мета – допомогти родині своєчасно сплачувати рахунки за ЖКП. Якщо сім'я отримує субсидію, але не платить за рахунками, це свідчить про те, що кошти використовуються не за призначенням. Тому обов'язковою умовою є своєчасна оплата за ЖКП," – зазначила Марчак.

Ті, хто накопичив заборгованість за три місяці, можуть відновити право на отримання субсидії. Для цього їм потрібно або погасити борг, або укласти угоду про реструктуризацію з постачальниками послуг.

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