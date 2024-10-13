В то же время, подать заявку на получение денежной помощи можно и после установленного срока.

Украинцы, не успевшие подать документы для получения субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов, имеют возможность сделать это до 30 ноября.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Документы на субсидии можно приносить и сейчас, и до 30 ноября. В таком случае субсидию вам назначат все равно с 1 октября", - отметила она.

В то же время подать заявку на получение субсидии можно и после установленного срока. Однако если документы будут предоставлены после 1 декабря, субсидия будет назначена не с 1 октября, а с месяца обращения.

Марчак также отметила, что для предоставления документов на субсидию не обязательно посещать Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или филиал Пенсионного фонда. Это можно сделать онлайн. С весны 2023 действует упрощенный формат подачи документов.

"Не нужно даже подавать декларацию для получения субсидии. Достаточно предоставить только один краткий документ, в котором указать членов своей семьи, и попросить Пенсионный фонд собрать всю необходимую информацию из государственных источников и самостоятельно рассчитать и назначить субсидию", – объяснила Марчак.

В то же время, "зимнюю" субсидию могут не предоставить тем, кто имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

"Жилищно-коммунальная субсидия – это целевой платеж, как и льгота. Ее цель – помочь семье своевременно платить счета за ЖКУ. Если семья получает субсидию, но не платит по счетам, это свидетельствует о том, что средства используются не по назначению. Поэтому обязательным условием является своевременная оплата за ЖКУ, – отметила Марчак.

Накопившие задолженность за три месяца могут восстановить право на получение субсидии. Для этого им нужно либо погасить долг, либо заключить соглашение о реструктуризации с поставщиками услуг.

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