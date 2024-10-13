Податкові зміни торкнуться ледь не кожного гаманця у нашій країні, передусім - це військовий збір - його збільшили для всіх на три з половиною відсотки.

Законопроєкт про підвищення податків викликав суперечки, але його остаточно ухвалили двісті сорока сімома голосами - це призведе до росту цін та навантаження на гаманці українців.

У сюжеті ТСН розкрили деталі про зміни після підвищення податків.

Податкові зміни вплинуть на майже кожного громадянина в країні. По-перше, це стосується військового збору, який було підвищено на 3,5%. Хоча це не позначиться на цінах, але значно вплине на наші зарплати.

ФОПи також заплатять більше, причому зворотно. Військовий збір з фізичних осіб-підприємців стягуватимуть уже з 1 жовтня. ФОПи першої, другої та четвертої груп повинні сплатити ще по 800 гривень військового збору, а третя група сплачуватиме додатково 1% від свого доходу.

"Третя група, яка вже сплачує 5% з обороту, тепер буде сплачувати 6%. Це не бідні люди, тож для них це не стане суттєвим тягарем," — зазначає економіст Олег Гетьман.

Є в законі і секторальні зміни. Вони торкнуться АЗС та пунктів обміну валют. Тепер вони мають щомісяця платити державі наперед, причому фіксовані суми. Цифри залежатимуть від місцерозташування.

Але є й ті, хто найбільше заплатить за новим законом. Це, зокрема, банки, які зобов'язані віддати половину свого прибутку, а також фінансові компанії, від яких очікують чверть прибутку. Чи означає це, що банки підвищать комісії або плату за користування картками? Економіст Олег Гетьман запевняє, що ні.

"Це не з маленьких мишей збирати останнє. Немає на це шансів, бо банки заробили неймовірно рекордну суму за всю історію України. За підсумками року це буде 160 мільярдів гривень. Стільки вони не заробляли ніколи, навіть якщо вони віддадуть половину, то буде 80 мільярдів чистого прибутку", – каже Олег Гетьман.

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