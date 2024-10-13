Налоговые изменения коснутся почти каждого кошелька в нашей стране, прежде всего - это военный сбор - его увеличили для всех на три с половиной процента.

Законопроект о повышении налогов вызвал споры, но его окончательно приняли двести сорок семь голосами - это приведет к росту цен и нагрузке на кошельки украинцев.

В сюжете ТСН раскрыли детали об изменениях после повышения налогов.

Налоговые изменения повлияют почти на каждого гражданина в стране. Во-первых, это касается военного сбора, который был повышен на 3,5%. Хотя это не отразится на ценах, но существенно повлияет на наши зарплаты.

ФЛПы также заплатят больше, причем обратно. Военный сбор с физических лиц-предпринимателей будут взиматься с 1 октября. ФЛП первой, второй и четвертой групп должны оплатить еще по 800 гривен военного сбора, а третья группа будет платить дополнительно 1% от своего дохода.

"Третья группа, которая уже платит 5% с оборота, теперь будет платить 6%. Это не бедные люди, поэтому для них это не станет существенным бременем", - отмечает экономист Олег Гетьман.

Есть в законе и секторальные конфигурации. Они коснутся АЗС и пунктов обмена валют. Теперь они должны ежемесячно платить государству вперед, причем фиксированные суммы. Цифры будут зависеть от месторасположения.

Но есть и те, кто больше всего заплатит по новому закону. Это, в частности, банки, обязанные отдать половину своей прибыли, а также финансовые компании, от которых ожидают четверть прибыли. Значит ли это, что банки повысят комиссии или плату за пользование картами? Экономист Олег Гетьман уверяет, что нет.

"Это не из маленьких мышей собирать последнее. Нет на это шансов, потому что банки заработали невероятно рекордную сумму за всю историю Украины. По итогам года это будет 160 миллиардов гривен. Столько они не зарабатывали никогда, даже если они отдадут половину, то будет 80 миллиардов" чистой прибыли", – говорит Олег Гетьман.

Последние новости Украины:

Доллар поползет вверх: в бюджет на 2025 год заложили больший курс валют, чем сейчас.



НБУ предупредил украинцев: дальнейшего роста цен не избежать, названы цифры.

Курс валют не будет стоять на месте: в НБУ объявили о планах по гривне.