Ситуація на українському валютному ринку буде визначатися рядом факторів за кордоном та всередині країни.

Фінансові експерти очікують, що до кінця жовтня на валютному ринку збережеться значна напруга.

Експерти розповіли ЗМІ, що відбуватиметься з доларом та євро.

Козирев вважає, що протягом поточного тижня курс долара коливатиметься в межах 41,05-41,50 грн, а євро – 44,74-45,94 грн.

Ситуація на українському валютному ринку буде визначатися рядом факторів, зокрема, подіями на Близькому Сході, цінами на нафту, співвідношенням євро до долара та наближенням президентських виборів у США.

Експерт також звертає увагу на локальні фактори, зокрема на підвищення нормативів резервування коштів банками на коррахунках в НБУ, яке набуде чинності 11 жовтня. До інших важливих аспектів, що впливають на валютний ринок, він відносить ситуацію на фронтах, інтенсивність ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, а також наближення опалювального сезону.

Журналісти звернулися за валютними прогнозами до членів «Економічного дискусійного клубу» Олега Пендзина, голови секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрія Забловського та фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Забловський зазначив, що наразі немає підстав для суттєвого зростання вартості американського долара. Він очікує, що курс залишатиметься стабільним, хоча можливі незначні коливання як вгору, так і вниз.

Пендзин акцентував увагу на прискоренні інфляції з 5,4% до 7,5% і вказав, що регулятор стримує її через зміцнення національної валюти.

Пендзин вважає, що за нинішньої стабільності курсу гривні не слід поспішати з достроковим зняттям коштів з гривневих депозитів, щоб уникнути втрати відсотків. Шевчишин, у свою чергу, рекомендує розглянути два інвестиційні інструменти: валютну готівку та дорогоцінні метали, зокрема золото і срібло.

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