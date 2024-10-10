Финансовые эксперты ожидают, что до конца октября на валютном рынке сохранится значительное напряжение.

Эксперты рассказали СМИ, что будет происходить с долларом и евро.

доллар, доллары. обменник

Козырев считает, что в течение текущей недели курс доллара будет колебаться в пределах 41,05–41,50 грн, а евро – 44,74–45,94 грн.

Ситуация на украинском валютном рынке будет определяться рядом факторов, в частности событиями на Ближнем Востоке, ценами на нефть, соотношением евро к доллару и приближением президентских выборов в США.

Эксперт также обращает внимание на локальные факторы, в частности на повышение нормативов резервирования средств банками на корсчетах в НБУ, которое вступит в силу 11 октября. К другим важным аспектам, влияющим на валютный рынок, он относит ситуацию на фронтах, интенсивность вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а также приближение отопительного сезона.

Журналисты обратились за валютными прогнозами к членам «Экономического дискуссионного клуба» Олегу Пендзину, главе секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрею Забловскому и финансовому аналитику Андрею Шевчишину.

доллар, доллары. обменник

Забловский отметил, что нет оснований для существенного роста стоимости американского доллара. Он ожидает, что курс будет стабильным, хотя возможны незначительные колебания как вверх, так и вниз.

Пендзин акцентировал внимание на ускорении инфляции с 5,4% до 7,5% и указал, что регулятор сдерживает ее из-за укрепления национальной валюты.

Пендзин считает, что при нынешней стабильности курса гривни не следует торопиться с досрочным снятием средств с гривневых депозитов во избежание потери процентов. Шевчишин, в свою очередь, рекомендует рассмотреть два инвестиционных инструмента: валютные наличные деньги и драгоценные металлы, в том числе золото и серебро.

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