Ситуация на украинском валютном рынке будет определяться рядом факторов за границей и внутри страны.

Финансовые эксперты ожидают, что до конца октября на валютном рынке сохранится значительное напряжение.

Эксперты рассказали СМИ, что будет происходить с долларом и евро.

Козырев считает, что в течение текущей недели курс доллара будет колебаться в пределах 41,05–41,50 грн, а евро – 44,74–45,94 грн.

Ситуация на украинском валютном рынке будет определяться рядом факторов, в частности событиями на Ближнем Востоке, ценами на нефть, соотношением евро к доллару и приближением президентских выборов в США.

Эксперт также обращает внимание на локальные факторы, в частности на повышение нормативов резервирования средств банками на корсчетах в НБУ, которое вступит в силу 11 октября. К другим важным аспектам, влияющим на валютный рынок, он относит ситуацию на фронтах, интенсивность вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а также приближение отопительного сезона.

Журналисты обратились за валютными прогнозами к членам «Экономического дискуссионного клуба» Олегу Пендзину, главе секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрею Забловскому и финансовому аналитику Андрею Шевчишину.

Забловский отметил, что нет оснований для существенного роста стоимости американского доллара. Он ожидает, что курс будет стабильным, хотя возможны незначительные колебания как вверх, так и вниз.

Пендзин акцентировал внимание на ускорении инфляции с 5,4% до 7,5% и указал, что регулятор сдерживает ее из-за укрепления национальной валюты.

Пендзин считает, что при нынешней стабильности курса гривни не следует торопиться с досрочным снятием средств с гривневых депозитов во избежание потери процентов. Шевчишин, в свою очередь, рекомендует рассмотреть два инвестиционных инструмента: валютные наличные деньги и драгоценные металлы, в том числе золото и серебро.

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