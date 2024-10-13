Це не лише про отримання вищої зарплати чи тривалість роботи, але й про можливість виходу на пенсію в інший час.

В Україні розмір майбутньої пенсії визначається лише двома факторами: стажем та зарплатою - при цьому кожен може збільшити свою майбутню пенсію.

Про це йдеться в законі Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Під час розрахунку пенсії середня зарплата за три роки множиться на відношення середньої зарплати в країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (помісячно). Отриману суму множать на кількість відпрацьованих років та на 1%.

Кожен українець має можливість збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Це не лише про отримання вищої зарплати чи тривалість роботи, але й про можливість виходу на пенсію пізніше.

Якщо не оформляти пенсію в 60 років, а дочекатися 65 років і 7 місяців, можна отримати надбавку у розмірі 50%. Це передбачено 29-ю статтею Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Відповідно до закону, якщо українець вирішує вийти на пенсію пізніше, його виплата збільшується на певний відсоток:

Якщо пенсію відстрочити до п'яти років, за кожен місяць без пенсії виплата зросте на 0,5%;

Якщо пенсію відстрочити на понад п’ять років, за кожен місяць без пенсії виплата зросте на 0,75%.

Таким чином, українець, який вирішить вийти на пенсію на 5 років і 7 місяців пізніше, зможе отримати приблизно 50% надбавки. Наприклад, якщо за розрахунками ваша пенсія становить 5000 грн, а ви вирішите працювати до 65 років і 7 місяців, ваша пенсія вже буде 7500 грн.

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