Это не только о получении более высокой зарплаты или продолжительности работы, но и о возможности выхода на пенсию в другое время.

В Украине размер будущей пенсии определяется только двумя факторами: стажем и зарплатой – при этом каждый может увеличить свою будущую пенсию.

Об этом говорится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

При расчете пенсии средняя зарплата за три года умножается на отношение средней зарплаты в стране к средней зарплате будущего пенсионера (помесячно). Получившуюся сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

У каждого украинца есть возможность увеличить размер своей будущей пенсии. Это не только о получении более высокой зарплаты или продолжительности работы, но и о возможности выхода на пенсию позже.

Если не оформлять пенсию в 60 лет, а дождаться 65 лет и 7 месяцев, можно получить прибавку в размере 50%. Это предусмотрено 29-й статьей Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Согласно закону, если украинец решает выйти на пенсию позже, его выплата увеличивается на определенный процент:

Если пенсию отсрочить до 5 лет, за каждый месяц без пенсии выплата вырастет на 0,5%;

Если пенсию отсрочить более чем на пять лет, за каждый месяц без пенсии выплата вырастет на 0,75%.

Таким образом, украинец, который решит выйти на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить около 50% надбавки. К примеру, если по расчетам ваша пенсия составляет 5000 грн, а вы решите работать до 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия уже будет 7500 грн.

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