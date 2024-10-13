Національний банк України подав законопроекти про перейменування дрібних монет, якщо Верховна Рада їх підтримує, то скоро копійки будуть замінені на шаги.
Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань фінансової політики Данило Гетманцев.
Національний банк України ініціював зміну назви монети з копійки на шаг на початку вересня. Це рішення обумовлене необхідністю відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу.
Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що назва "копійка" є символом московської окупації, і настав час очистити монетарний суверенітет від будь-яких асоціацій з Москвою.
Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, перші шаги можуть з'явитися вже в першому півріччі 2025 року, якщо Верховна Рада підтримує законопроект. Він зазначив, що додаткові витрати на заміну копійки на шаги не знадобляться, оскільки достатньо просто налаштувати системи.
"На 2025 рік у нас заплановано карбування близько 20 млн монет номіналом 50 копійок замість тих, що вже використовуються. Якщо буде прийнято відповідне рішення щодо кроків, то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже 50 кроків", - сказав він.
Співвідношення між шагом та копійкою залишиться 1:1, а регулятор розробить новий дизайн, а також визначить порядок введення шагів в обіг і терміни вилучення копійок.
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