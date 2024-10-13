Напередодні Нацбанк подав пакет про внесення змін до деяких законів про зміну назви монети та до Податкового кодексу.

Національний банк України подав законопроекти про перейменування дрібних монет, якщо Верховна Рада їх підтримує, то скоро копійки будуть замінені на шаги.

Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань фінансової політики Данило Гетманцев.

Національний банк України ініціював зміну назви монети з копійки на шаг на початку вересня. Це рішення обумовлене необхідністю відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що назва "копійка" є символом московської окупації, і настав час очистити монетарний суверенітет від будь-яких асоціацій з Москвою.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, перші шаги можуть з'явитися вже в першому півріччі 2025 року, якщо Верховна Рада підтримує законопроект. Він зазначив, що додаткові витрати на заміну копійки на шаги не знадобляться, оскільки достатньо просто налаштувати системи.

"На 2025 рік у нас заплановано карбування близько 20 млн монет номіналом 50 копійок замість тих, що вже використовуються. Якщо буде прийнято відповідне рішення щодо кроків, то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже 50 кроків", - сказав він.

Співвідношення між шагом та копійкою залишиться 1:1, а регулятор розробить новий дизайн, а також визначить порядок введення шагів в обіг і терміни вилучення копійок.

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