Накануне Нацбанк подал пакет о внесении изменений в некоторые законы об изменении названия монеты и в Налоговый кодекс.

Национальный банк Украины подал законопроекты о переименовании мелких монет, если Верховная Рада их поддерживает, скоро копейки будут заменены на шаги.

Об этом сообщает глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики Данило Гетманцев.

Национальный банк Украины инициировал изменение названия монеты с копейки на шаг в начале сентября. Это решение обусловлено необходимостью восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении.

Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что название "копейка" является символом московской оккупации, и пора очистить монетарный суверенитет от любых ассоциаций с Москвой.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, первые шаги могут появиться уже в первом полугодии 2025 года, если Верховная Рада поддерживает законопроект. Он отметил, что дополнительные расходы по замене копейки на шаги не понадобятся, поскольку достаточно просто настроить системы.

"На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 млн монет номиналом 50 копеек вместо уже используемых. Если будет принято соответствующее решение относительно шагов, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже 50 шагов", - сказал он.

Соотношение между шагом и копейкой останется 1:1, а регулятор разработает новый дизайн, а также определит порядок ввода шагов в обращение и сроки извлечения копеек.

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