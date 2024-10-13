Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що користувалася послугами "ПриватБанку", але одного дня її кошти, призначені для оплати комунальних послуг, були заблоковані.

"ПриватБанк" не відповідає на звернення клієнтки щодо розблокування коштів, призначених для оплати послуг з утримання будинків на рахунок ЖБК.

Про це вона повідомила на порталі "Мінфін". Жінка, яка має інвалідність, заявляє, що банк вже протягом року не вирішує її проблему.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що користувалася послугами "ПриватБанку", але одного дня її кошти, призначені для оплати комунальних послуг, були заблоковані.

"Вже майже рік, як "ПриватБанк" заблокував мої гроші в розмірі 2000 грн. Протягом багатьох років я здійснювала оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК в ПриватБанку. Але зненацька за період грудень 2023 — березень 2024, (Отримувач ЖБК Оболонь-4) ПриватБанк ці гроші не зарахував і заблокував, – зазначила вона.

Клієнтка "ПриватБанк" тричі зверталася до спеціалістів банку, але не отримала жодної відповіді.

Після безуспішних спроб вирішити ситуацію в усній комунікації, клієнтка "ПриватБанк" зареєструвала письмове звернення під номером 714-ВБ від 18 липня 2024 року, додавши квитанції. Фахівець банку зателефонував їй і повідомив, що проблеми немає, потрібно лише надати додаткову інформацію про учасника фінансової операції, зокрема – прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, вказаної у платіжці.

На початку серпня клієнтка "ПриватБанк" надала цю інформацію до попереднього запиту, проте протягом півтора місяця не отримала жодних новин. У банку на порталі коротко відповіли, що спробують владнати ситуацію.

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.