Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что пользовалась услугами "ПриватБанка", но однажды ее средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, были заблокированы.

"ПриватБанк" не отвечает на обращение клиентки по разблокированию средств, предназначенных для оплаты услуг по содержанию домов на счет ЖСК.

Об этом она сообщила на портале "Минфин". Имеющая инвалидность женщина заявляет, что банк уже в течение года не решает ее проблему.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что пользовалась услугами "ПриватБанка", но однажды ее средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, были заблокированы.

"Уже почти год, как "ПриватБанк" заблокировал мои деньги в размере 2000 грн. В течение многих лет я осуществляла оплату услуг за содержание домов на текущий счет ЖСК в ПриватБанке. Но неожиданно за период декабрь 2023 - март 2024, ) ПриватБанк эти деньги не засчитал и заблокировал, – отметила она.

Клиентка "ПриватБанк" трижды обращалась к специалистам банка, но не получила ответа.

После безуспешных попыток разрешить ситуацию в устной коммуникации клиентка "ПриватБанк" зарегистрировала письменное обращение под номером 714-ВБ от 18 июля 2024 года, добавив квитанции. Специалист банка позвонил ей и сообщил, что проблемы нет, нужно лишь предоставить дополнительную информацию об участнике финансовой операции, в частности – фамилию, имя, отчество и дату рождения лица, указанного в платежке.

В начале августа клиентка "ПриватБанк" предоставила эту информацию к предварительному запросу, однако в течение полутора месяцев не получила никаких новостей. В банке на портале коротко ответили, что попытаются уладить ситуацию.

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