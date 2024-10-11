Пиріг за цим рецептом виходить неймовірно смачним і красивим, в начинку можна додавати будь-які фрукти, результат завжди ідеальний.

Українська фудблогерка та авторка книги "Твої найкращі рецепти" Тетяна Юшина показала, як приготувати смачний і красивий пиріг-равлик із маком і сливами.

За бажанням сливи можна замінити на яблука, груші або інші фрукти.

"Спочатку він вразить своєю красою, а потім - смаком! Задоволення 2 в 1. А як цікаво його робити!!! Не полінуйтесь, зробіть! Задоволення забезпечую!", – радить кулінар.

Для тіста нам знадобиться:

борошно - 400 г

дріжджі - 7 г сухих або 20 г пресованих

цукор - 60 г

ванільний цукор - 1 пакетик

вершкове масло - 100 г (розтоплюємо його та даємо охолонути)

молоко (тепле) - 150 г

яйце - 1 шт.

сіль - 0,5 ч.л.

Для начинки:

мак - 150 г

молоко - 100-150 г (дивіться по консистенції)

цукор - 50-100 г

сливи або інші фрукти - 0,8-1 кг

У велику миску просіюємо борошно. Дріжджі розчиняємо в теплому молоці та вливаємо до борошна. Також додаємо цукор, ваніль, сіль і яйце. Замішуємо тісто, поступово додаючи розтоплене масло.

У нас вийде мʼяке та нелипке тісто, накриваємо миску рушником і лишаємо приблизно на годину, за цей час тісто має вирости вдвічі.

Для макової начинки, якщо у вас є кавомолка, то спершу подрібнюємо в ній мак, а далі додаємо молоко, цукор і на малому вогні проварюємо 5 хвилин після закипання. Якщо кавомолки немає, то спершу варимо мак із молоком і цукром, а потім подрібнюємо блендером чи мʼясорубкою.

Формуємо пиріг, як на відео, накриваємо рушником і лишаємо на 20 хвилин. Потім змащуємо пиріг сумішшю яєчного жовтка та 1 ст.л. молока. Випікаємо пиріг-равлик у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно пів години.

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