Украинская фудблогерка и автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусный и красивый пирог-улитку с маком и сливами.
По желанию сливы можно заменить яблоками, грушами или другими фруктами.
"Сначала он поразит своей красотой, а потом – вкусом! Удовольствие 2 в 1. А как интересно его делать!!! Не поленитесь, сделайте! Удовольствие обеспечиваю!", – советует кулинар.
Для теста нам понадобится:
- мука – 400 г
- дрожжи – 7 г сухих или 20 г прессованных
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- сливочное масло – 100 г (растапливаем его и даем остыть)
- молоко (теплое) - 150 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
Для начинки:
- мак - 150 г
- молоко – 100-150 г (смотрите по консистенции)
- сахар – 50-100 г
- сливы или другие фрукты – 0,8-1 кг
В большую миску просеиваем муку. Дрожжи растворяем в теплом молоке и вливаем к муке. Также добавляем сахар, ваниль, соль и яйцо. Замешиваем тесто, постепенно добавляя растопленное масло.
У нас получится мягкое и нелипкое тесто, накрываем миску полотенцем и оставляем примерно на час, за это время тесто должно вырасти вдвое.
Для маковой начинки, если у вас есть кофемолка, сначала измельчаем в ней мак, а затем добавляем молоко, сахар и на малом огне провариваем 5 минут после закипания. Если кофемолки нет, сначала варим мак с молоком и сахаром, а затем измельчаем блендером или мясорубкой.
Формируем пирог, как на видео, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Затем смазываем пирог смесью яичного желтка и 1 ст.л. молока. Выпекаем пирог-улитку в разогретой до 180 градусов духовке примерно пол часа.
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