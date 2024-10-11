Пирог по этому рецепту получается невероятно вкусным и красивым, в начинку можно добавлять любые фрукты, результат всегда идеальный.

Украинская фудблогерка и автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусный и красивый пирог-улитку с маком и сливами.

По желанию сливы можно заменить яблоками, грушами или другими фруктами.

"Сначала он поразит своей красотой, а потом – вкусом! Удовольствие 2 в 1. А как интересно его делать!!! Не поленитесь, сделайте! Удовольствие обеспечиваю!", – советует кулинар.

Для теста нам понадобится:

мука – 400 г

дрожжи – 7 г сухих или 20 г прессованных

сахар – 60 г

ванильный сахар – 1 пакетик

сливочное масло – 100 г (растапливаем его и даем остыть)

молоко (теплое) - 150 г

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

мак - 150 г

молоко – 100-150 г (смотрите по консистенции)

сахар – 50-100 г

сливы или другие фрукты – 0,8-1 кг

В большую миску просеиваем муку. Дрожжи растворяем в теплом молоке и вливаем к муке. Также добавляем сахар, ваниль, соль и яйцо. Замешиваем тесто, постепенно добавляя растопленное масло.

У нас получится мягкое и нелипкое тесто, накрываем миску полотенцем и оставляем примерно на час, за это время тесто должно вырасти вдвое.

Для маковой начинки, если у вас есть кофемолка, сначала измельчаем в ней мак, а затем добавляем молоко, сахар и на малом огне провариваем 5 минут после закипания. Если кофемолки нет, сначала варим мак с молоком и сахаром, а затем измельчаем блендером или мясорубкой.

Формируем пирог, как на видео, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Затем смазываем пирог смесью яичного желтка и 1 ст.л. молока. Выпекаем пирог-улитку в разогретой до 180 градусов духовке примерно пол часа.

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