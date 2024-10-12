Клієнти "Нафтогаз" скаржаться на помилки в рахунках, які вони отримують у комунальних квитанціях - представники компанії пояснили можливі причини невірних показників.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

Одна з споживачок послуг компанії у Рівненській області повідомила, що протягом кількох місяців отримує некоректні показники у платіжках, які не відповідають даним з її лічильника. Вона зазначила, що щомісяця 1 числа передає показники, але замість цього отримує інформацію про переплату.

"1 числа передаю показники, приходить переплата, сплачую по лічильнику, пишуть, "переплата", приходив оператор з Острога, зняв показник, і він уже 2 місяць не взятий до уваги.Тільки не пишіть мені, що відповідь у месенджері, там відповідь всім однакова. Звичайний лохотрон. Перший рік була нормальна компанія, а в період війни зрозуміли, що можна народ намахувать, всі будуть мовчати" — зазначила жінка.

До її допису приєдналися й інші споживачі, які стикаються з подібними проблемами, вказуючи, що суми у платіжках виглядають надуманими.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" відреагували на скаргу споживачів, підкресливши, що вони є постачальником газу і не займаються нарахуванням обсягів. Відповідальність за нарахування покладена на операторів газорозподільних мереж (ГРМ), які ведуть облік споживання. Для отримання детальнішої інформації компанія порадила звернутися до відповідного облгазу.

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