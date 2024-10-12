Клиенты "Нафтогаза" жалуются на ошибки в счетах, которые они получают в коммунальных квитанциях - представители компании объяснили возможные причины неверных показателей.
Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.
Одна из потребительских услуг компании в Ровенской области сообщила, что в течение нескольких месяцев получает некорректные показатели в платежках, не соответствующих данным ее счетчика. Она отметила, что ежемесячно 1 числа передает показатели, но вместо этого получает информацию о переплате.
"1 числа передаю показатели, приходит переплата, оплачиваю по счетчику, пишут, "переплата", приходил оператор из Острога, снял показатель, и он уже 2 месяц не учтен. Только не пишите мне, что ответ в мессенджере, там ответ всем одинаковый. Обычный лохотрон. Первый год была нормальная компания, а в период войны поняли, что можно народ намахивать, все будут молчать" — отметила женщина.
К ее сообщению присоединились и другие потребители, сталкивающиеся с подобными проблемами, указывая, что суммы в платежках выглядят надуманными.
В газоснабжающей компании "Нафтогаз" отреагировали на жалобу потребителей, подчеркнув, что они являются поставщиком газа и не занимаются начислением объемов. Ответственность за начисление возложена на операторов газораспределительных сетей (ГРМ), ведущих учет потребления. Для получения более подробной информации компания посоветовала обратиться в соответствующий облгаз.
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