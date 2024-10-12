У будь-який момент пенсіонер може змінити спосіб отримання пенсії - для цього можна звернутися особисто до фахівців у сервісних центрах або подати заявку дистанційно

Багато українських пенсіонерів отримують свої пенсійні виплати через відділення Укрпошти - однак із початком війни не всі мають змогу відвідувати поштові відділення для отримання своїх пенсій.

ПФУ повідомив, як змінити спосіб отримання пенсії онлайн.

Під час першого призначення пенсії кожен має можливість обрати спосіб отримання своїх виплат. Якщо пенсіонер не визначив свій варіант, пенсія автоматично виплачуватиметься через відділення Укрпошти за місцем проживання.

Проте, у будь-який момент пенсіонер може змінити спосіб отримання пенсії. Для цього можна звернутися особисто до фахівців у сервісних центрах або подати заявку дистанційно через Електронний портал ПФУ.

Спершу потрібно відкрити банківську картку, на яку і буде нараховуватись пенсія. Щоб перевести пенсію на картку, виконайте наступні кроки:

Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ та авторизуйтесь. Виберіть розділ "Про пенсійне забезпечення". Перейдіть до "Електронна пенсійна справа", оберіть "Вхід", а потім "Заява про зміну способу виплати пенсії". Заповніть усю необхідну інформацію, керуючись підказками на екрані. Завантажте скановані документи: паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку. Підпишіть заявку своїм кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України. Ви можете стежити за обробкою заявки через особистий кабінет на порталі (розділ "Мої звернення"). Якщо ви не маєте електронного підпису, ви можете його створити за посиланням.

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