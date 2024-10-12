В любой момент пенсионер может изменить способ получения пенсии – для этого можно обратиться лично к специалистам в сервисных центрах или подать заявку дистанционно

Многие украинские пенсионеры получают свои пенсионные выплаты через отделения Укрпочты - однако с началом войны не все могут посещать почтовые отделения для получения своих пенсий.

ПФУ сообщил, как изменить способ получения пенсии онлайн.

При первом назначении пенсии каждый может выбрать способ получения своих выплат. Если пенсионер не определил свой вариант, пенсия будет автоматически выплачиваться через отделение Укрпочты по месту жительства.

Однако в любой момент пенсионер может изменить способ получения пенсии. Для этого можно обратиться лично к специалистам в сервисных центрах или подать заявку дистанционно через электронный портал ПФУ.

Сначала нужно открыть банковскую карту, на которую и будет начисляться пенсия. Чтобы перевести пенсию на карту, выполните следующие действия.

Зайдите на портал электронных услуг ПФУ и авторизуйтесь. Выберите раздел "О пенсионном обеспечении". Выделите "Электронное пенсионное дело", выберите "Вход", а затем "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Заполните всю необходимую информацию, используя подсказки на экране. Загрузите сканированные документы: паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка. Подпишите заявку своей квалифицированной электронной подписью.

После отправки заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины. Вы можете следить за обработкой заявки через личный кабинет на портале (раздел "Мои обращения"). Если у вас нет электронной подписи, вы можете ее создать по ссылке.

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