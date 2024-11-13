Ці золотисті кульки аранчіні обожнюють по всьому світу, а після того, яки ви спробуєте їх приготувати, вони полюбляться і вам

Ресторатор Тетяна Литвинова запрошує приготувати італійські аранчіні — смачні рисові кульки з начинкою, які є справжньою гордістю Сицилії.

Щоб повторити рецепт, підготуйте такі інгредієнти:

1 склянка рису арборіо

2 склянки води

1/2 ч. л. шафрану

2 яйця

100 г сиру чедер

200 г яловичини

1 цибуля

200 г томатного соусу

Сіль та перець до смаку

Панірувальні сухарі

Борошно для панірування

Рослинна олія для фритюру

Петрушка для прикраси

У каструлі доведіть до кипіння 2 склянки води, додайте рис арборіо і шафран. Не забудьте, що рис арборіо не миють, щоб зберегти його клейкість. Варіть на середньому вогні до випаровування вологи. Шафран надасть рису приємного аромату та золотистого кольору.

На розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії підсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте яловичину, подрібнюйте її до готовності. Потім влийте томатний соус, приправте сіллю та перцем, і варіть на слабкому вогні до загустіння.

Готовий рис викладіть у миску і дайте охолонути. Додайте до нього яйця та натертий сир, добре перемішайте до утворення однорідної маси. З охолодженого рисового тіста сформуйте маленькі кульки, в середині кожної покладіть чайну ложку м'ясної начинки. Закрийте кульки, знову сформуйте їх у кулі.

Обваляйте аранчіні в борошні, потім в яйці та в панірувальних сухарях. Розігрійте олію в глибокій сковороді. Обережно опустіть аранчіні в гаряче масло та смажте до золотистого кольору. Викладіть готові кульки на паперові серветки, щоб позбутися зайвого жиру.

Аранчіні — це не тільки смачна, але й надзвичайно універсальна страва. Ви можете експериментувати з начинками: додавайте курку, морепродукти або овочі. Цей рецепт стане чудовим доповненням до будь-якого столу.

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