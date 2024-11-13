Эти золотистые шарики аранчини обожают по всему миру, а после того, как вы попробуете их приготовить, они полюбятся и вам

Ресторатор Татьяна Литвинова приглашает приготовить итальянские аранчини — вкусные рисовые шарики с начинкой, настоящая гордость Сицилии.

Чтобы повторить рецепт, подготовьте следующие ингредиенты:

1 стакан риса арборио

2 стакана воды

1/2 ч. л. шафрана

2 яйца

100 г сыворотки достаточно

200 г говядины

1 лук

200 г томатного соуса

Соль и перец по вкусу

Панировочные сухари

Мука для панировки

Растительное масло для фритюра

Петрушка для украшения

В кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды, добавьте рис арборио и шафран. Не забудьте, что черты арборио не моют, чтобы сохранить его клейкость. Варите на среднем огне до испарения воды. Шафран придаст рису приятный аромат и золотистый цвет.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла поджарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте говядину, измельчайте до готовности. Затем влейте томатный соус, приправьте солью и перцем и варите на слабом огне до загустения.

Готовый рис выложите в миску и дайте остыть. Добавьте к нему яйца и сыр, хорошо перемешайте до образования однородной массы. Из охлажденного рисового теста сформируйте маленькие шарики, внутри каждого положите чайную ложку мясной начинки. Закройте шарики, снова сформируйте их в круги.

Обваляйте аранчини в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Осторожно опустите в горячее масло аранчини и жарьте до золотистого цвета. Выложите готовые шарики на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Аранчини – это не только вкусное, но и очень универсальное блюдо. Вы можете экспериментировать с начинками: добавляйте курицу, морепродукты или овощи. Этот рецепт станет отличным дополнением к любому столу.

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