Ресторатор Татьяна Литвинова приглашает приготовить итальянские аранчини — вкусные рисовые шарики с начинкой, настоящая гордость Сицилии.
Чтобы повторить рецепт, подготовьте следующие ингредиенты:
- 1 стакан риса арборио
- 2 стакана воды
- 1/2 ч. л. шафрана
- 2 яйца
- 100 г сыворотки достаточно
- 200 г говядины
- 1 лук
- 200 г томатного соуса
- Соль и перец по вкусу
- Панировочные сухари
- Мука для панировки
- Растительное масло для фритюра
- Петрушка для украшения
В кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды, добавьте рис арборио и шафран. Не забудьте, что черты арборио не моют, чтобы сохранить его клейкость. Варите на среднем огне до испарения воды. Шафран придаст рису приятный аромат и золотистый цвет.
На разогретой сковороде с небольшим количеством масла поджарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте говядину, измельчайте до готовности. Затем влейте томатный соус, приправьте солью и перцем и варите на слабом огне до загустения.
Готовый рис выложите в миску и дайте остыть. Добавьте к нему яйца и сыр, хорошо перемешайте до образования однородной массы. Из охлажденного рисового теста сформируйте маленькие шарики, внутри каждого положите чайную ложку мясной начинки. Закройте шарики, снова сформируйте их в круги.
Обваляйте аранчини в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Осторожно опустите в горячее масло аранчини и жарьте до золотистого цвета. Выложите готовые шарики на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.
Аранчини – это не только вкусное, но и очень универсальное блюдо. Вы можете экспериментировать с начинками: добавляйте курицу, морепродукты или овощи. Этот рецепт станет отличным дополнением к любому столу.
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