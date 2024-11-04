Цей ароматний і пікантний суп вже полюбився багатьом в Україні, адже в ньому поєднуються унікальні смаки: кислий, солодкий, солоний та гіркий.

Тетяна Литвинова, екс-суддя кулінарного шоу "Мастер шеф", запрошує вас приготувати надзвичайно смачний суп Том Ям.

Щоб повторити рецепт шеф-повара, вам знадобляться:

1,5 л курячого або рибного бульйону

200 г грибів (шитаки або шампіньйони)

200 мл кокосового молока

200 мл вершків

300 г креветок

200 г кальмарів

1 стебло лемонграсу

1-2 см імбиру

1 цибуля-порей

1-2 гострих перці

Листя кафір-лайму (або шматочок лайму)

3 ст. ложки рибного соусу

2 ст. ложки соєвого соусу

Кінза для подачі

У велику каструлю налийте курячий або рибний бульйон та поставте на вогонь. Коли бульйон закипить, зменште вогонь до середнього. Одночасно з бульйоном приготуйте рис. Для цього промийте 1 склянку рису (краще використовувати сорт Жасмін) та відваріть його в 2 склянках води. Накрийте кришкою і варіть на повільному вогні.

Наріжте лемонграс (половинку стебла) по діагоналі, імбир очищайте ложкою. Цибулю-порей надріжте для аромату, а гриби наріжте навпіл. Гострий перець також поріжте (за бажанням, можна використовувати менше).

Коли бульйон закипить, додайте в нього лемонграс, імбир, цибулю-порей, гриби, рибний та соєвий соуси. Це додасть супу глибокого смаку. Якщо є, додайте листя кафір-лайму.

Очистіть кальмари і наріжте їх кільцями. Креветки також очистіть, видаливши кишківник. Додайте їх до бульйону після того, як овочі проварилися близько 5-7 хвилин. Для пом’якшення смаку супу додайте кокосове молоко і вершки. Дайте супу покипіти ще 2-3 хвилини.

Вимкніть вогонь і дайте супу постояти під кришкою 10 хвилин, щоб аромати з усіх інгредієнтів об'єдналися. Подавайте суп Том Ям гарячим, прикрасивши кінзою. Рис подавайте окремо.

Суп Том Ям – це не просто страва, це справжнє гастрономічне задоволення. Спробуйте цей рецепт і пориньте у світ тайських смаків!

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