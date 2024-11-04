Тетяна Литвинова, екс-суддя кулінарного шоу "Мастер шеф", запрошує вас приготувати надзвичайно смачний суп Том Ям.
Щоб повторити рецепт шеф-повара, вам знадобляться:
- 1,5 л курячого або рибного бульйону
- 200 г грибів (шитаки або шампіньйони)
- 200 мл кокосового молока
- 200 мл вершків
- 300 г креветок
- 200 г кальмарів
- 1 стебло лемонграсу
- 1-2 см імбиру
- 1 цибуля-порей
- 1-2 гострих перці
- Листя кафір-лайму (або шматочок лайму)
- 3 ст. ложки рибного соусу
- 2 ст. ложки соєвого соусу
- Кінза для подачі
У велику каструлю налийте курячий або рибний бульйон та поставте на вогонь. Коли бульйон закипить, зменште вогонь до середнього. Одночасно з бульйоном приготуйте рис. Для цього промийте 1 склянку рису (краще використовувати сорт Жасмін) та відваріть його в 2 склянках води. Накрийте кришкою і варіть на повільному вогні.
Наріжте лемонграс (половинку стебла) по діагоналі, імбир очищайте ложкою. Цибулю-порей надріжте для аромату, а гриби наріжте навпіл. Гострий перець також поріжте (за бажанням, можна використовувати менше).
Коли бульйон закипить, додайте в нього лемонграс, імбир, цибулю-порей, гриби, рибний та соєвий соуси. Це додасть супу глибокого смаку. Якщо є, додайте листя кафір-лайму.
Очистіть кальмари і наріжте їх кільцями. Креветки також очистіть, видаливши кишківник. Додайте їх до бульйону після того, як овочі проварилися близько 5-7 хвилин. Для пом’якшення смаку супу додайте кокосове молоко і вершки. Дайте супу покипіти ще 2-3 хвилини.
Вимкніть вогонь і дайте супу постояти під кришкою 10 хвилин, щоб аромати з усіх інгредієнтів об'єдналися. Подавайте суп Том Ям гарячим, прикрасивши кінзою. Рис подавайте окремо.
Суп Том Ям – це не просто страва, це справжнє гастрономічне задоволення. Спробуйте цей рецепт і пориньте у світ тайських смаків!
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