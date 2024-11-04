Татьяна Литвинова , экс-судья кулинарного шоу "Мастер шеф", приглашает вас приготовить вкуснейший суп Том Ям.
Чтобы повторить рецепт шеф-повара, вам понадобятся:
- 1,5 л куриного или рыбного бульона
- 200 г грибов (шитаки или шампиньоны)
- 200 мл кокосового молока
- 200 мл сливок
- 300 г креветок
- 200 г кальмаров
- 1 стебель лемонграсса
- 1-2 см имбиря
- 1 лук-порей
- 1-2 острых перца
- Листья кафир-лайма (или кусочек лайма)
- 3 ст. ложки рыбного соуса
- 2 ст. ложки соевого соуса
- Кинза для подачи
В большую кастрюлю налейте куриный или рыбный бульон и поставьте на огонь. Когда бульон закипит, убавьте огонь до среднего. Одновременно с бульоном приготовьте рис. Для этого промойте 1 стакан риса (лучше использовать сорт Жасмин) и отварите его в 2 стаканах воды. Накройте крышкой и варите на медленном огне.
Нарежьте лемонграсс (половинку стебля) по диагонали, имбирь очищайте ложкой. Лук-порей надрежьте для аромата, а грибы нарежьте пополам. Острый перец также порежьте (по желанию можно использовать меньше).
Когда закипит бульон, добавьте в него лемонграсс, имбирь, лук-порей, грибы, рыбный и соевый соусы. Это придаст супу глубокий вкус. Если есть, добавьте листья кафир-лайма.
Очистите кальмары и нарежьте их кольцами. Креветки также очистите, удалив кишечник. Добавьте их в бульон после того, как овощи проварились около 5-7 минут. Для смягчения вкуса супа добавьте кокосовое молоко и сливки. Дайте супу покапет еще 2-3 минуты.
Выключите огонь и дайте супу постоять под крышкой 10 минут, чтобы ароматы со всех ингредиентов объединились. Подавайте суп Том Ям горячим, украсив кинзой. Рис подавайте раздельно.
Суп Том Ям – это не просто блюдо, это настоящее гастрономическое удовольствие. Попробуйте этот рецепт и окунитесь в мир тайских вкусов!
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