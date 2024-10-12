Прогноз був складений з урахуванням середнього курсу валюти в бюджеті 2025 року.

Курс долара може суттєво зрости - українцям розповіли, чого очікувати за кілька місяців та до якого курсу валют вже готується український бізнес.

Про очікування бізнесу свідчать дані опитування керівників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Український бізнес прогнозує, що в 2025 році курс долара зросте до 44 грн. У проекті бюджету на наступний рік курс встановлено на рівні 45 грн, що свідчить про більш оптимістичні очікування бізнесу. Станом на 10 жовтня Національний банк України оновив офіційний курс долара до 41,19 грн, що на 1 копійку більше, ніж 9 жовтня.

Прогноз був складений з урахуванням середнього курсу валюти в бюджеті 2025 року.

Компанії використовують ці прогнози для планування своїх бюджетів, а також для інвестицій та експортно-імпортних операцій. Зміни курсу можуть вплинути на прибутковість бізнесу, особливо для експортерів.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") пояснив, що курс долара в 45 грн, прописаний у проекті бюджету-2025, не означає, що влада планує знизити гривню до цього рівня. Це лише прогноз, необхідний для підрахунку витрат, пов'язаних з імпортом.

При цьому прогнози зазвичай формуються з запасом, тому часто їх завищують для перестрахування та узгодження бюджету з партнерами. Як підкреслив депутат, ніхто не може точно сказати, яким буде курс насправді.

"Як прогноз збігається з реальністю – коротко, майже ніяк. Раз на 10 років вгадують. ... Тому я дуже раджу ставитись до курсу 45 грн за долар наступного року дуже скептично", – сказав народний депутат.

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