Прогноз был составлен с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года.

Курс доллара может существенно возрасти – украинцам рассказали, чего ожидать за несколько месяцев и к какому курсу валют уже готовится украинский бизнес.

Об ожиданиях бизнеса свидетельствуют данные опроса руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Украинский бизнес прогнозирует, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. В проекте бюджета на следующий год курс установлен на уровне 45 грн, что свидетельствует о более оптимистичных ожиданиях бизнеса. По состоянию на 10 октября Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара до 41,19 грн, что на 1 копейку больше 9 октября.

Прогноз был составлен с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025г.

Компании используют эти прогнозы для планирования своих бюджетов, а также для инвестиций и экспортно-импортных операций. Изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса, особенно для экспортеров.

Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") объяснил, что курс доллара в 45 грн, прописанный в проекте бюджета-2025, не означает, что власти планируют снизить гривну до этого уровня. Это лишь прогноз, необходимый для подсчета расходов, связанных с импортом.

При этом прогнозы обычно формируются с запасом, поэтому зачастую их завышают для перестрахования и согласования бюджета с партнерами. Как подчеркнул депутат, никто не может точно сказать, каким будет курс на самом деле.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. … Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – сказал народный депутат.

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