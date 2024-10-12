Частина українців не зможе отримати пенсію вчасно - якщо вимога не виконана, є можливість вийти на пенсію пізніше.

В Україні через посилення вимог до стажу лише 14% людей, які досягли 60-річного віку, зможуть отримати пенсію - вимоги до стажу щорічно зростають, і до 2028 року вони досягнуть 35 років.

Аналітики OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 країн) опублікували детальний звіт про стан пенсійної системи в Україні, порівнявши її з системами інших країн членів організації.

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати відповідний страховий стаж, який зростає щороку:

2024 рік – від 31 року;

2025 рік – від 32 років;

2026 рік – від 33 років;

2027 рік – від 34 років;

2028 рік – від 35 років.

Якщо вимога не виконана, є можливість вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно заробити необхідний стаж до 63-річчя, залежно від року:

2024 рік – від 21 до 31 року;

2025 рік – від 22 до 32 років;

2026 рік – від 23 до 33 років;

2027 рік – від 24 до 34 років.

Дефіцит Пенсійного фонду існував ще до початку війни, вказуючи на неефективний пенсійний вік та низьку кількість платників внесків. Чим більша тіньова економіка, тим менше платників внесків, а також ситуацію ускладнюють низькі заробітки.

"Війна погіршила ситуацію. База внесків скоротилася, багато людей покинуло країну, а кількість бенефіціарів (отримувачів пенсій. – Ред.) зростатиме, особливо по інвалідності. Низькі виплати створюють додаткову проблему адекватності з високою частотою бідності в похилому віці", – йдеться в дослідженні.