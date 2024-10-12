Часть украинцев не сможет получить пенсию вовремя – если требование не выполнено, есть возможность выйти на пенсию позже.

В Украине из-за ужесточения требований к стажу только 14% людей, достигших 60-летнего возраста, смогут получить пенсию - требования к стажу ежегодно растут, и к 2028 году они достигнут 35 лет.

Аналитики OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 37 стран) опубликовали подробный отчет о состоянии пенсионной системы в Украине, сравнив ее с системами других стран членов организации.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь соответствующий ежегодно страховой стаж:

2024 год – от 31 года;

2025 год – от 32 лет;

2026 год – от 33 лет;

2027 год – от 34 лет;

2028 год – от 35 лет.

Если требование не выполнено, есть возможность выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно заработать необходимый стаж к 63-летию в зависимости от года:

2024 год – от 21 до 31 года;

2025 год – от 22 до 32 лет;

2026 год – от 23 до 33 лет;

2027 год – от 24 до 34 лет.

Дефицит Пенсионного фонда существовал еще до начала войны, указывая на неэффективный пенсионный возраст и низкое количество плательщиков взносов. Чем больше теневая экономика, тем меньше плательщиков взносов, а также ситуацию усложняют низкие заработки.

"Война ухудшила ситуацию. База взносов сократилась, многие покинули страну, а количество бенефициаров (получателей пенсий. – Ред.) будет расти, особенно по инвалидности. Низкие выплаты создают дополнительную проблему адекватности с высокой частотой бедности в пожилом возрасте", – говорится в докладе. .