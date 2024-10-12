У самому "ПриватБанку" у відповідь на скаргу зазначили, що здійснюють видачу валюти відповідно до чинних вимог Національного банку.

Клієнт "ПриватБанку" висловив скаргу на доларові купюри, які йому видали в банку - він зазначив, що йому запропонували старі банкноти в незадовільному стані.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" заздалегідь замовив готівкові долари у відділенні банку, де його замовлення підтвердили. Однак, коли він прийшов за грошима, касирка почала розповідати свою улюблену історію про те, що гроші є, але лише старого зразка і в поганому стані.

Клієнт "ПриватБанку" підкреслив, що це не перший випадок подібного характеру, і такі ситуації трапляються не лише з ним.

"У відділенні... спеціально маринують клієнтів, щоб вони не знімали долари з рахунку. Кажучи, що валюти нового зразка немає", – йдеться у скарзі.

У "ПриватБанку" у відповідь на скаргу повідомили, що видача валюти здійснюється відповідно до вимог Національного банку. Вони стверджують, що всі пропоновані банкноти:

не мають ознак підробки чи значних ушкоджень;

є "придатними для операцій видачі готівки".

Банк також зазначив, що банкноти доларів США, емітовані з 1996 по 2013 рік, продовжують бути в обігу в Україні, і їх виведення з обігу не планується найближчим часом.

Крім того, у відділеннях банку видаються купюри, які попередньо пройшли перевірку, тож клієнти отримують лише платіжні купюри. Проте, в банку підкреслили, що клієнти не зобов’язані приймати банкноти.

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