Клиент "ПриватБанка" высказал жалобу на долларовые купюры, выданные ему в банке - он отметил, что ему предложили старые банкноты в неудовлетворительном состоянии.
Жалоба размещена на портале "Минфин".
Клиент "ПриватБанка" заранее заказал наличные доллары в отделении банка, где его заказ подтвердили. Однако когда он пришел за деньгами, кассирша начала рассказывать свою любимую историю о том, что деньги есть, но только старого образца и в плохом состоянии.
Клиент "ПриватБанка" подчеркнул, что это не первый случай подобного характера, и такие ситуации случаются не только с ним.
"В отделении... специально маринуют клиентов, чтобы они не снимали доллары со счета. Говоря, что валюты нового образца нет", – говорится в жалобе.
В ПриватБанке в ответ на жалобу сообщили, что выдача валюты осуществляется в соответствии с требованиями Национального банка. Они утверждают, что все предлагаемые банкноты:
- нет признаков подделки или значительных повреждений;
- "пригодны для операций выдачи наличных".
Банк также отметил, что банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, продолжают обращаться в Украине, и их выведение из обращения не планируется в ближайшее время.
Кроме того, в отделениях банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, поэтому клиенты получают только платежные купюры. Однако в банке подчеркнули, что клиенты не обязаны принимать банкноты.
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