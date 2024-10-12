В самом "ПриватБанке" в ответ на жалобу отметили, что осуществляют выдачу валюты в соответствии с действующими требованиями Национального банка.

Клиент "ПриватБанка" высказал жалобу на долларовые купюры, выданные ему в банке - он отметил, что ему предложили старые банкноты в неудовлетворительном состоянии.

Жалоба размещена на портале "Минфин".

Клиент "ПриватБанка" заранее заказал наличные доллары в отделении банка, где его заказ подтвердили. Однако когда он пришел за деньгами, кассирша начала рассказывать свою любимую историю о том, что деньги есть, но только старого образца и в плохом состоянии.

Клиент "ПриватБанка" подчеркнул, что это не первый случай подобного характера, и такие ситуации случаются не только с ним.

"В отделении... специально маринуют клиентов, чтобы они не снимали доллары со счета. Говоря, что валюты нового образца нет", – говорится в жалобе.

В ПриватБанке в ответ на жалобу сообщили, что выдача валюты осуществляется в соответствии с требованиями Национального банка. Они утверждают, что все предлагаемые банкноты:

нет признаков подделки или значительных повреждений;

"пригодны для операций выдачи наличных".

Банк также отметил, что банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, продолжают обращаться в Украине, и их выведение из обращения не планируется в ближайшее время.

Кроме того, в отделениях банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, поэтому клиенты получают только платежные купюры. Однако в банке подчеркнули, что клиенты не обязаны принимать банкноты.

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