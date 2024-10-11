На цей раз зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова ділиться своїм секретом приготування чудової домашньої піци, використовуючи прості та доступні інгредієнти.
Головне, на думку шефа, не перевантажувати піцу начинкою, щоб вона ідеально пропеклася у звичайній духовці.
Інгредієнти:
- Борошно - 600 г
- Сухі дріжджі (заморожені) - 4 г
- Крижана вода - 410 г
- Сіль - 11 г
- Цукор — 10 г
- Оливкова олія - 20 г
- Томатне пюре - 200-250 г
- Сир Моцарела - 200 г
- Базилік для подачі
Приготування:
У глибокій мисці змішати борошно, що просіює, дріжджі, сіль, цукор і крижану воду, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова. Вимішувати тісто протягом 10 хвилин до однорідності. Додати оливкову олію та продовжувати замішувати ще 5 хвилин.
Розділити тісто на три частини, сформувати акуратні кульки та помістити їх у плоский посуд. Накрити кришкою і залишити на вистоювання в холодильнику на 4-8 годин. Змішати рисове та звичайне борошно для підсипки.
"Мастер Шеф" Литвинова додає, за 30 хвилин до випікання дістати тісто з холодильника та розігріти духовку до максимальної температури. Присипати пергамент сумішшю борошна. Руками акуратно розтягнути тісто, сформувавши піцу, уникаючи натискання бортиків.
Нанести томатне пюре, розподіляючи його пензликом чи руками. Посипати зверху|згори| натертим сиром. Випікати піцу близько 10 хвилин, до появи золотистої скоринки, розповіла "Мастер Шеф" Литвинова.
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