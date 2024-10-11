Інгредієнти:

Борошно - 600 г

Сухі дріжджі (заморожені) - 4 г

Крижана вода - 410 г

Сіль - 11 г

Цукор — 10 г

Оливкова олія - ​​20 г

Томатне пюре - 200-250 г

Сир Моцарела - 200 г

Базилік для подачі

Приготування:

У глибокій мисці змішати борошно, що просіює, дріжджі, сіль, цукор і крижану воду, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова. Вимішувати тісто протягом 10 хвилин до однорідності. Додати оливкову олію та продовжувати замішувати ще 5 хвилин.

Розділити тісто на три частини, сформувати акуратні кульки та помістити їх у плоский посуд. Накрити кришкою і залишити на вистоювання в холодильнику на 4-8 годин. Змішати рисове та звичайне борошно для підсипки.

"Мастер Шеф" Литвинова додає, за 30 хвилин до випікання дістати тісто з холодильника та розігріти духовку до максимальної температури. Присипати пергамент сумішшю борошна. Руками акуратно розтягнути тісто, сформувавши піцу, уникаючи натискання бортиків.

Нанести томатне пюре, розподіляючи його пензликом чи руками. Посипати зверху|згори| натертим сиром. Випікати піцу близько 10 хвилин, до появи золотистої скоринки, розповіла "Мастер Шеф" Литвинова.